Sapanca'da Hastane Bahçesinde Tartışma: 1 Ölü

Sapanca'da Hastane Bahçesinde Tartışma: 1 Ölü
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Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde çıkan tartışmada 50 yaşındaki Ali Dursun, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Dursun (50) kamyonetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne geldi. Dursun ile E.A. ile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.A., silahını çekerek Dursun'a ateş etti. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dursun kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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