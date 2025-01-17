Sapanca'da Bungalov Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Sapanca'da bungalov alevlere teslim oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde bungalov ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Hacımercan Mahallesi Ada Merkez Sokak üzerinde bulunan S.G.'ye ait bungalov evde çıktı. Bungalovun soba bacasından çıktığını değerlendirilen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.