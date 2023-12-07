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Sapanca'da arazi aracı devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

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Sapanca'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada, arazi aracı devrildi ve altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da UTV'nin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen UTV'nin altında kalan 47 yaşındaki Halil Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yanık Mahallesi köy içi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Halil Topçu kontrolündeki arazi aracı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen aracın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü Halil Topçu, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topçu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Halil Topçu'nun futbolcu kardeşi İshak Topçu ve yakınları hastaneye akın etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Topçu'nun cenazesinin yarın Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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