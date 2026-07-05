Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesine ailesiyle birlikte tatile gelen 5 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki E.G. adlı kız, bir anlık dikkatsizlik neticesinde havuza düştü. Çocuğun havuza düştüğünü fark eden ailesi, küçük kızı havuzdan çıkardı. Olay yerinde ailesi tarafından müdahale edilen E.G., özel araçla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülen küçük kız, ileri tetkik ve tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı