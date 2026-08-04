Haberler

Şantiye bekçisi evinde ölü bulundu

Şantiye bekçisi evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da 46 yaşındaki şantiye bekçisi evinde ölü bulundu.

Samsun'da 46 yaşındaki şantiye bekçisi evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıklar müdürlüğü şantiyesinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenilen S.K (46) işe gitmeyince iş arkadaşları merak edip yedek anahtarla kapıyı açarak evine girdi. S.K'yı evinde hareketsiz halde bulan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K'ınn olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaplan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

81 yıl sonra ortaya çıkan görüntü!
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu

Milli kalecimiz evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu