Şantiye alanına giren domuz işçilere saldırdı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Ayazağa semtinde herkesi şaşırtan anlar yaşandı. Bir beton şantiyesine giren domuz, şantiye alanında bulunan işçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

TEK DARBEDE YERE SERDİ

Hızla şantiye alanına doğru koşan domuz, güvenlik kulübesinin arkasında saklanmaya çalışan işçilerden birini hedef aldı. Tek bir darbeyle işçiyi yere düşüren domuz, yerde olduğu sırada da işçiye saldırmaya devam etti.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan diğer işçiler ise sopayla domuzu uzaklaştırmayı deneseler de başarılı olamadılar.