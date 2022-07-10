Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı - Haberler

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Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı Göle dönen şantiye alanı havadan görüntülendi Sağanak yağış sonrası Bağcılar'da bulunan şantiye alanı göle döndü.

Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

Göle dönen şantiye alanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sağanak yağış sonrası Bağcılar'da bulunan şantiye alanı göle döndü. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri su bastı. Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bulunan bir şantiye alanı da göle döndü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen suyu altında kaldı. Yetkililer sabah erken saatlerde şantiye geldi. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - 3. Sayfa

İstanbul Bağcılar Göle su 3. Sayfa Haberler

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