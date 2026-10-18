Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence iddiasında 3 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence iddiasında 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siverek'te 8 yaşındaki bir çocuğun ütüyle yakıldığı ve darbedildiği iddiasıyla gözaltına alınan üvey anne ile 2 kişi mahkemece tutuklandı. Ağır yanıkları bulunan çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence yaptığı iddia edilen üvey anne ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Siverek'in Ayvanat Mahallesi'nde 8 yaşındaki H.Z., üvey annesi B.Z. tarafından darbedilerek, vücudu ütüyle yakıldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Z. ile S.Z. ve S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunda ağır yanıklar bulunan H.Z.'nin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 218 sitede yayınlandı.
Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama

Fenerbahçelilerin korktuğu haber geldi
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü

İsyan ateşi büyüyor! Ünlü meydan ateşe verildi, Meloni'den acil çağrı
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
Köpeğini patisinden tutup yürüttüğü görüntüler tepki çekmişti! Akhisarlı Osman Çandar'dan yanıt: Kendisi istiyor

Köpeğini patisinden tutup yürüttü, eleştiri yağdı! İşte cevabı
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

Görenler hayran kalıyor: Arizona değil Türkiye
Eşi çocuklarını göstermeyince bıçağı kendi boğazına dayadı! O anlar kamerada

Cadde ortasındaki hareketi emniyeti ayağa kaldırdı! Nedeni şaşırttı
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

Otomobile çarpan TIR köprüden uçtu! Şoför son anda atladı