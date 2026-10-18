Şanlıurfa Siverek'te 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence iddiasında 3 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa ütüyle işkence yaptığı iddia edilen üvey anne ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Siverek'in Ayvanat Mahallesi'nde 8 yaşındaki H.Z., üvey annesi B.Z. tarafından darbedilerek, vücudu ütüyle yakıldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Z. ile S.Z. ve S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunda ağır yanıklar bulunan H.Z.'nin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı