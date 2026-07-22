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Seyir halindeki tır alev aldı

Seyir halindeki tır alev aldı
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Şanlıurfa-Mardin karayolu Kapaklı Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, yol trafiğe açıldı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda seyir halinde olan tır alev aldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde yer alan kırsal Kapaklı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. Tırı durduran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tek taraflı kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeninde trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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