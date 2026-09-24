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Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4'lük deprem Diyarbakır'da vatandaşları dışarı çıkardı

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Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4'lük deprem Diyarbakır'da vatandaşları dışarı çıkardı
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AFAD'a göre saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır'da da hissedildi; vatandaşlar dışarı çıktı, veliler okuldaki çocuklarını almaya gitti, olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

Merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Diyarbakır'da vatandaşlar, deprem anında bulundukları yerden hızla dışarı çıkarken, veliler de okulda bulunan çocuklarını almaya gitti.

Diyarbakır'da şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığı, ekiplerin saha çalışmasına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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