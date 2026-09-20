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Şanlıurfa Karaköprü'de hırsızlıktan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü tutuklandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de hırsızlıktan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. T.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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