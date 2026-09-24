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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4'lük depremde vatandaş çorabıyla lokantadan kaçtı

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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4'lük depremde vatandaş çorabıyla lokantadan kaçtı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Lokantada arkadaşlarıyla yemek yiyen bir vatandaş, deprem anında terliğini bırakıp çorabıyla dışarı kaçarken panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da depreme lokantada yakalanan bir vatandaşın terliksiz çorabıyla dışarı kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Bir lokantada arkadaşları ile yemek yiyen bir vatandaş, deprem anında terliğini bırakıp çorabıyla dışarı kaçtı. Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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