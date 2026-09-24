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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem oldu, Adıyaman'da da hissedildi

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Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem oldu, Adıyaman'da da hissedildi
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AFAD verilerine göre saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ML 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen ve Adıyaman'da da hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı.

AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ML 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Deprem sırasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte eşyaların sallandığı ve vatandaşların panikle hareket ettiği görüldü.

Depremin ardından ekiplerin bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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