Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da kayalıklara sıkışan köpek için seferber oldular 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Siverek'in kırsal Sarı Ören Mahallesi'nde yaşandı. Bir köpeğin kayalıklar arasında sıkıştığını gören mahalle sakinleri, köpeği kendi imkanları ile çıkarmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, köpeği uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı kayalıklar arasından çıkardı. Bitkin düşen köpek, su verildikten sonra özgürlüğüne bırakıldı. Vatandaşlar köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ören Mahallesi Şanlıurfa İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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