Şanlıurfa haberi! Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi

Şanlıurfa 3. sayfa haberi... Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, kasaplarda yürüttüğü denetimlerde kaçak kesimi yapılan ve bozuk olduğu tespit edilen 3 ton ete el koydu.

Haliliye' de bozuk 3 ton et imha edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, kasaplarda yürüttüğü denetimlerde kaçak kesimi yapılan ve bozuk olduğu tespit edilen 3 ton ete el koydu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bahçelievler bölgesindeki bir kasapta denetimde bulundu. Gıda Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri kaçak kesimi yapılan karkas etlere rastladı. Zabıta ekipleri, denetimde kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen sakat ile karkas etlere el koydu. İmha edilmek üzere çoğunluğu koyun ve inek olan yaklaşık 3 ton ete el koyan ekipler, işyeri hakkında gerekli cezai işlemleri başlattı. El konulan etler ise araçlara yüklenerek, çöp merkezinde imha edildi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.