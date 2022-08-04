Jandarma aracından inerken öldürülen şüphelinin katili tutuklandı

Dün Harran ilçesine bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Mehmet E. gözaltına alındı.

HASTANE BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, araçtan indirildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mehmet E., müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Öldürülen Mehmet E.'nin cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Morg önünde ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan otopsinin ardından ceset, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.