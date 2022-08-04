Jandarma aracından inerken öldürülen şüphelinin katili tutuklandı - Haberler

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Jandarma aracından inerken öldürülen şüphelinin katili tutuklandı

Şanlıurfa'da tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı şüphesiyle gözaltına alınan Mehmet E., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane bahçesinde öldürülmüştü. Şahsı jandarma aracından inerken öldüren şüpheli kısa sürede yakalanarak "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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Dün Harran ilçesine bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Mehmet E. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, araçtan indirildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mehmet E., müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sağlık kontrolüne götürülen kişinin öldürülmesi olayında bir tutuklama

Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Sağlık kontrolüne götürülen kişinin öldürülmesi olayında bir tutuklama

Öldürülen Mehmet E.'nin cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Morg önünde ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan otopsinin ardından ceset, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Sağlık kontrolüne götürülen kişinin öldürülmesi olayında bir tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Şanlıurfa Akçakale Harran 3. Sayfa Güncel Haberler

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