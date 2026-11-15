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Şanlıurfa Eyyübiye'de 526 kaçak telefon ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa Eyyübiye'de 526 kaçak telefon ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonların yaklaşık 12 milyon lira değerinde olduğu belirtildi; gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirilen 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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