Şanlıurfa'da 15 Yaşındaki Sürücünün Kazası: Ehliyetsiz Araç Kullanma Sonucu Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 15 yaşındaki Ahmet Akpolat'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Ahmet Akpolat hayatını kaybetti, iki arkadaşının ise yaralandığı bildirildi. Yapılan incelemelerde Akpolat'ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen kazada ölen sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Gölcük Mahallesinde Ahmet Akpolat'ın (15) yönetimindeki 63 KE 282 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet Akpolat, Muhammet A. (15) ve Ali A. ( 13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ahmet Akpolat, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücü Akpolat'ın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

