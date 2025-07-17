Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Siverek ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Remzi Bucak Bulvarı üzerindeki Alay Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 ANY 895 plakalı motosiklet ile 10 AFF 050 ve 63 SK 035 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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