Haberler

Şanlıurfa'da Yorgun Mermi Çocuğu Yaraladı

Şanlıurfa'da Yorgun Mermi Çocuğu Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, evinin avlusunda oynarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Aile, çocuğu hastaneye götürdü ve tedavi sonrası taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun merminin gözünün altına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ (4), yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine aile, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun yüz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu ifade eden Dağ ailesi fertleri, magandanın yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.