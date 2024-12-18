Şanlıurfa'da Yol Ortasında Meydan Dayağı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yol ortasında bir grup tarafından dövülen kişi, cep telefonuyla kaydedildi. Olay sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek burada şiddetli bir şekilde yaşandı. Darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı, polis ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yol ortasında meydan dayağı kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yol ortasında bir grubun saldırısına uğrayan kişinin tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yol ortasında taraflardan biri tekme ve tokat dövüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Darp edilen kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan darp anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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