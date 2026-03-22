Viranşehir'de aşırı yağış sele neden oldu: 9 kişilik aile kurtarıldı

Viranşehir'de meydana gelen su baskınında, 9 kişilik bir aile otomobilleriyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri aileyi kurtarmak için seferber oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Buğday Pazarı'nda su baskını meydana geldi. Araçların bekleme alanında biriken sular nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı.

Şanlıurfa'da etkili olan yağışlı hava zaman zaman olumsuzluklara neden oldu. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağış, Viranşehir'in bazı noktalarında sele neden oldu. Selin yaşandığı Viranşehir Buğday Pazarı'nda 9 kişilik aile bir otomobilin içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan ailenin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, su tahliyesi ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bölgede bulunan kepçe yardımıyla aracı güvenli yere taşıyarak 9 kişiyi kurtardı.

Yetkililer, yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor