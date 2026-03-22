Viranşehir'de aşırı yağış sele neden oldu: 9 kişilik aile kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Buğday Pazarı'nda su baskını meydana geldi. Araçların bekleme alanında biriken sular nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı.

Şanlıurfa'da etkili olan yağışlı hava zaman zaman olumsuzluklara neden oldu. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağış, Viranşehir'in bazı noktalarında sele neden oldu. Selin yaşandığı Viranşehir Buğday Pazarı'nda 9 kişilik aile bir otomobilin içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan ailenin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, su tahliyesi ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bölgede bulunan kepçe yardımıyla aracı güvenli yere taşıyarak 9 kişiyi kurtardı.

Yetkililer, yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı