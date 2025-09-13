Haberler

Şanlıurfa'da Yedek Lastikte 3 Kilo 450 Gram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Yedek Lastikte 3 Kilo 450 Gram Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 3 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir otomobilin yedek lastiğine gizlenen 3 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, otomobilin yedek lastiği içerisine saklanmış 7 parça halinde toplam 3 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ŞANLIURFA

