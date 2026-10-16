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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
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MASAK verilerine göre hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 22 şüpheli, Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda 7 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

22 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, biri Antalya'da olmak üzere 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

7 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Yaklaşık 7 milyon TL değerindeki 6 araç ve 1 taşınmazın yanı sıra şüphelilerin banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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