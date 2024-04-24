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Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay gölete düşen 15 yaşındaki Polat Baran ve kendini kurtarmaya çalışan amcası boğularak hayatını kaybetti. Amca ve yeğenin boğulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay göltte düşen 15 yaşındaki Polat Baran ve kendini kurtarmaya çalışan amcası boğularak hayatını kaybetti. Boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğenin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdıPolat Baran

YEĞEN VE AMCA GÖLETTE KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre olay, Büyük Topça Mahallesi civarındaki Sulutepe Göletinde meydana geldi. Yapay gölet suyu ile tarla sulaması yapan 15 yaşındaki Polat Baran, su borusunu gölette koymaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek gölette düştü. Yeğeninin düştüğünü gören 24 yaşındaki amca İdris Baran da gölette girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan amca ve yeğen gözden kayboldu.

Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğenin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdıİdris Baran

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredekiler, amca ve yeğenini sudan çıkararak özel araçlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Amca ve yeğen buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan boğulma anı ise tarladaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Polat Boran'ın suda çırpınmaya başladığı, peşinden giden İdris Baran'ın da bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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