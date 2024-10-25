Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan iki çocuk, vatandaşlar tarafından açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu. Yangın sonrası çocuklar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk, vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Çocukların atlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akçakale Çocuk

TUSAŞ'taki teröristlere operasyon böyle başlamış: İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı
Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Real Madrid Barcelona maçında oynayacak mı, El Classico'da kadroda mı? Espanyol Sevilla maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Sevilla maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nilşah Ağaoğlu kimdir? Yavuz Bingöl eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? Icardi hasta mı, neyi var? Mauro Icardi'ye ne oldu, hastalığı ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Yalı Çapkını neden yok, Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Cuma hangi diziler var? 25 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.