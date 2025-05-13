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Şanlıurfa'da Yangın: 4 Kişi İtfaiye Ekipleri tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Yangın: 4 Kişi İtfaiye Ekipleri tarafından Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde yaşandı. Bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı dumanlar sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, apartmanda mahsur kalan 4 kişiyi dışarı çıkarttıktan sonra alevlere müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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