Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Kaza Yaptı, Alev Topuna Döndü

Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Kaza Yaptı, Alev Topuna Döndü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen yakıt tankeri, alev topuna dönüşerek itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kaza sonucu devrilen yakıt tankeri alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesinde meydana geldi. Halil K. idaresindeki yakıt yüklü 63 L 1909 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, alev topuna dönen tanker yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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