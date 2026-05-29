Yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da yağma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yakalanan şahısla ilgili yasal işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

