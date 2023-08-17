Şanlıurfa'da Yabancı Uyruklu Şahıs Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası ilçeyi karıştırdı. Sokağa dökülen kalabalığa, polis müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası ilçeyi karıştırdı. Sokağa dökülen kalabalığa, polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs, 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı sokağa döküldü. Yolu trafiğe kapatan kalabalık, sloganlar atarak ilçe merkezine yürüdü.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile TOMA sevk edildi. Dağılmamakta ısrar eden kalabalığa su ile müdahale edildi. Gruptan bazıları ise polise taş atarak karşılık verdi. Kalabalığın dağıtılırken, olayların büyümemesi için yoğun önlemi alındı.

Valilikten açıklama geldi

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "14.08.2023 Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz devlet hastanesinden adli vaka ihbarı alınmış, ekiplerimiz derhal devlet hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede mağdur çocuğun, yabancı uyruklu F.K adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine, ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15.08.2023 tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu F.K adlı şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA