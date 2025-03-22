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Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucular ve aparatları ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haliliye ilçesindeki 4 adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 240 farklı çap ve ebatlarda fişek, 114 gram metamfetamin, 156 gram bonzai, 4 gram esrar, 63 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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