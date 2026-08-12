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12 Yıl Ceza Alan Firari Bursa'da Yakalandı

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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. İki ilin emniyet müdürlükleri koordineli çalışma yürüttü.

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması ve suçluların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin Bursa'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. İki ilin emniyet müdürlükleri arasındaki koordineli çalışma sonucu, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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