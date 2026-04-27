Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında S.İ.'nin Karaköprü ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA