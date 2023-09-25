Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 900 gram esrar ve 1156 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 900 gram esrar, 1156 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa