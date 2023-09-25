Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 900 gram esrar ve 1156 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.