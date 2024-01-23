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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda esrar maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 777 adet uyuşturucu hap ile 482 gram esrar maddesi bulundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda esrar maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akçakale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekinyazı kırsal Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda B.T. isimli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada, 777 adet uyuşturucu hap ile 482 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Akçakale Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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