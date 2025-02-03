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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen polis operasyonunda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi, yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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