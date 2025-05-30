Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Gözaltı
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Şanlıurfa ve Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa ve ilçeleri ile Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik, Şanlıurfa il merkezi ile Birecik, Siverek, Suruç, Viranşehir ilçeleri ve Gaziantep'te eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 53 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 42.56 gram metamfetamin maddesi, 95.72 gram sentetik kannabinoid maddesi, 35.94 gram esrar maddesi, 3.97 gram eroin maddesi, 10 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 25'i adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 25 zanlıdan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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