Şanlıurfa'da 4 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda durdurulan 3 araçta 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 3 araçta 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı operasyonda durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı