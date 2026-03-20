Şanlıurfa'da 17 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 17 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı