Şanlıurfa'da 17 kilo 550 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 17 kilo 550 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı