Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 600 gram kubar esrar, 23 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA