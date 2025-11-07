Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Şanlıurfa'da yol kenarında ölü bulunan şahsın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirleyen jandarma ekipleri, sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesinde bugün A.Y. isimli şahıs yol kenarında ölü bulundu. Şahsın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda bölgeden geçtiği belirlenen A.D. isimli şahsın otomobilinin ön kısmında çarpmaya bağlı hasar tespit edildi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.