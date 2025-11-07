Haberler

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kenarında ölü bulunan A.Y.'nin bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

  • Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kenarında ölü bulunan A.Y. isimli şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • A.D. isimli sürücünün otomobilinin ön kısmında çarpmaya bağlı hasar tespit edildi.
  • Sürücü, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yol kenarında ölü bulunan şahsın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirleyen jandarma ekipleri, sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesinde bugün A.Y. isimli şahıs yol kenarında ölü bulundu. Şahsın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda bölgeden geçtiği belirlenen A.D. isimli şahsın otomobilinin ön kısmında çarpmaya bağlı hasar tespit edildi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
