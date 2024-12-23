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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime Ayverdi'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.E.G. idaresindeki 34 FDA 521 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime Ayverdi'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayverdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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