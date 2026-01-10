Ceylanpınar'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 63 SE 280 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan S.Ü. yönetimindeki 11 AE 320 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA