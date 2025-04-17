Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde bulunan 800 Yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 42 ASJ 548 plakalı otomobil ile 06 AS 549 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin titiz müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA