Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Ç, idaresindeki 06 GA 3392 plakalı otomobil ile Nail A. yönetimindeki 26 AEA 186 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Nail A. (31), Sabiha Ç. (21), Ali Said Ç. (4), Semra Ç. (27) ve Abdulkadir Kılıç (62) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulkadir Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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