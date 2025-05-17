Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Birecik ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, tefecilik ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yı istedi" iddiası
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.