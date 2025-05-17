Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 8 tutuklama
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Birecik ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, tefecilik ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.