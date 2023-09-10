Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Araçtakilerin bir tarlaya çapa yapmaya gittiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

ÇAPA YAPMAYA GİDİYORLARMIŞ

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.