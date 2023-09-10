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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Araçtakilerin bir tarlaya çapa yapmaya gittiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

ÇAPA YAPMAYA GİDİYORLARMIŞ

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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