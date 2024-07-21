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Şanlıurfa'da Suya Girme Yasaklandı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Alınan karar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde devriye atarak uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Alınan karar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde devriye atarak uyarıda bulundu.

Şanlıurfa'da alınan karar ile il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Yasak kararı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde devriye atarak, göl, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Hasan Şıldak tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Lütfen kurallara uyalım ve insan hayatını ön planda tutalım. Bu yerler yüzmek veya girmek için son derece tehlikelidir ve öngörülemeyen riskler oluşturabilir. Maalesef her yaz döneminde ilimizde birçok vatandaşımızı suda kaybediyoruz. Bu nedenle duyarlılık ve caydırıcılığı artırmak amacıyla bu yasaklama kararını aldık. Özellikle ailelerin çocuklarını bu konuda bilgilendirmeleri önemlidir. Denetimler kesinlikle taviz vermeden yapılacak ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Jandarma ekiplerinin kırsal mahallelerde anonslu uyarıları sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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