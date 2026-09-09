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Şanlıurfa’da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Eylül 2026 saat 13.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kılıç, gözden kayboldu. Kılıç'a ulaşmak için dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu

Arama çalışmaları kapsamında Kılıç'ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. 25 saat sonra bulunan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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