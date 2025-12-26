Haberler

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hışman Ulak (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulak, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
